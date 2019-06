В Казахстане десятки задержанных протестующих сбежали от полиции и вернулись на антипрезидентский митинг

View this post on Instagram

📌СИГНАЛ К СВОБОДЕ! В редакцию продолжают поступать видео, на которых сотни машин в унисон сигналят, поддерживая протест против нелегитимных выборов! #общенародный_освободительный_протест_бостандық #нет_нелегитимным_выборам #у_нас_есть_выбор #назарбаев_выборы_2019