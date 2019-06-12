В Казахстане десятки задержанных протестующих сбежали от полиции и вернулись на антипрезидентский митинг

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Народ перестал бояться полиции и даже бросается на неё с кулаками.

С 9 июня в Нур-Султане и Алматы продолжаются антипрезидентские митинги. По приблизительным данным, полицией было задержано около сотни митингующих. Однако мест в изоляторах временного содержания стало не хватать – эта информация просочилась к протестующим, которые перестали бояться ареста правоохранителями.

В Сети появилось видео из одного казахского «автозака». На нём задержанные протестующие набрасываются на полицейских с кулаками, требуя остановить автобус. Когда на полном ходу к двери потянулся активист, полиция остановила транспорт и выпустила народ восвояси – они всем автобусом вернулись на митинг. Вместе с задержанными на площадях, от полиции сбежали десятки человек. Однако, больше 50 остаются в изоляторах и заявляют о намерении устроить голодовку.

Наиболее горячие столкновения происходят в Алматы. Также местные жалуются на блокировку соцсетей, нестабильное Интернет-соединение, которое страдает уже около года. Протестующих увольняют с работы и выгоняю итз учебных заведений – сценарий, очень похожий на российские протесты. Поддержку народу оказывает только сам народ сигналами клаксона из проезжающий машин.

Протесты в крупнейших городах Казахстана начались 9 июня, когда были оглашены итоги досрочных президентских выборов. Симпатию 70,96% казахов завоевал преемник первого президента страны Касым-Жомарт Токаев. Однако население не согласно с результатами и вышло на антипрезидентский митинг, чтобы доказать их нелегитимность и фальсифицированность.

Первый заместитель МВД Марат Кожаев ранее заявил, что власть считает протесты незаконными и организованными экстремисткой организацией ДВК с целью «дискредитировать власти в стране и бойкотировать внеочередные выборы Президента».