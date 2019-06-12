Бабушек за что? В Москве полиция «пакует» всех митингующих без разбора

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В полицейский беспредел превратилась акция в поддержку Ивана Голунова.

В Москве горячей точки достигли уже ставшие регулярными столкновения росгвардейцев, полицейских, ОМОНа и митингующих. Сегодня, 12 июня, на акцию в поддержку освобождённого накануне Ивана Голунова, журналиста «Медузы», вышли больше тысячи москвичей. Ранее сообщалось, что действия народа были согласованы с властями, но полиция считает иначе.

В автозаках уже оказались журналисты и общественники. Среди них Алексей Навальный, которому вменяют 20.2 часть 8 и 30 суток ареста, Евгений Берг и другие. Среди тех, кому не посчастливилось встретиться с дубинкой, оказались даже пожилые женщины. Фото того, как правоохранители «пакуют» всех митингующих без разбора, облетели весь мир, и мировые СМИ уже выходят с неутешительными заголовками. За что задержали бабушек, не сообщается. По данным «ОВД-инфо», за пару часов акции задержали 200 человек, натолкав их в автозаки, как шпроты в банку. На митингующих также лили воду из поливальных машин.

О том, что задержания происходили хаотично, сообщают и из других мест. Так, ОМОН в саду Эрмитаж вовсе выбирал первого попавшегося россиянина.

В сад Эрмитаж заходят сотрудники ОМОНа и просто рандомно забирают людей. Людей, которые не скандируют, не держат плакаты. Просто случайно выхватывают из не самой густой толпы. Зачем? Люди стоят в саду. Никому не мешают. — Tania Felgengauer (@t_felg) June 12, 2019

Наиболее иронично, что полицейский беспредел разыгрался в День России, когда президент Владимир Путин с трибуны зачитывал поздравительные слова о единстве, тёплых чувствах к отчизне и ответственности народа и власти за будущее страны.