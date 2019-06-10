Нары вместо шезлонга: В Ижевске ограбили ювелирный салон ради денег на отпуск

Сегодня, 14:54

Когда очень хочется на море, но денег не хватает.

Двое молодых и отважных людей, однако не очень умных, решили поехать позагорать на берегу моря, послушать прибой и насладиться водичкой. Однако на пути у них встал очень щепетильный материальный вопрос. Денег на сие удовольствие у ребят не оказалось. Но на море хотелось и отступать от грёз о морском прибое не стали.

Вот парни и решили идти ва-банк. В Ижевске, откуда сами родом, они ограбили ювелирный салон ради заветных денег на отпуск. Но с отвагой порой идёт рядом и слабоумие. Оно то и подвело их. Налетели ребята в стиле голливудского кино, с масками (медицинскими), один оглушил охранника, второй тем временем обчищал витрины. Но доблестная полиция не спит, и вскоре, скорее всего, налётчики отправятся на нары вместо шезлонга.