«Оплачу ущерб, позвоните»: Мошенники подкупают водителей честностью, «уводя» деньги с телефонного счёта

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Записка с номером телефона на лобовом стекле с извинениями и предложением позвонить, заканчивается потерей средств.

Подобные случаи, получившие распространение в последнее время, нередко подавались в духе: «Не перевелись ещё честные люди!». Выглядит это следующим образом.

Владелец автомобиля, вернувшись на общественную парковку, обнаруживал на лобовом стекле своего четырёхколёсного друга записку, припечатанную «дворником». В ней неизвестный человек сокрушённо сообщает, что, во время манёвра на стоянке, неосторожно зацепил «вашу машину» и поцарапал её.

Далее, «виновник» приносит глубочайшие извинения и выражает готовность оплатить небольшой ремонт повреждений, возникших по его вине. Как правило, хозяин машины, не подозревая, что мошенники подкупают его своей честностью, простодушно реагирует на слова: «Оплачу ущерб, позвоните» и, даже не осмотрев авто, достаёт свой телефон.

Настойчивые звонки ни к чему не приводят, а вскоре выясняется, что произошло хитроумное жульничество, где злоумышленники затевают спектакль, уводя затем деньги со счёта потерпевшего.

В последствии оказывается, что номер, по которому пытается дозвониться владелец «поцарапанной» машины, платный и после этого с баланса мобильника списываются от 300 до 500 рублей.

Клюнувшие на эту «удочку» предупреждают: прежде чем звонить, следует всё же проверить свою машину и поискать заявленные «повреждения и царапины». Также будет не лишним «пробить» телефон по поисковым базам, где он ранее вполне мог «засветиться».