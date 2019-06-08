Руки прочь от Голунова - «Палач» уфимских полковников Соловьев внезапно зауважал суд

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Совсем недавно Владимир жаждал публичной расправы над полковниками-насильниками без суда, а когда якобы провинился его коллега, решил обратиться к закону.

Иван Голунов, журналист информационного агентства Meduza, был задержан московскими полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. У него дома якобы обнаружили несколько пакетов с запрещенными веществами, в том числе, с кокаином. Иван занимался достаточно яркими расследованиями для издания и нередко они касались государственного бюджета. Из-за этого правительство заподозрили в «чистке» СМИ. История с блогером Badcomedian показала, что протесты в интернете и на просторах СМИ имеют значение, поэтому сторонники журналиста начали протестные акции в его поддержку по типу «Руки прочь от Голунова». То есть, по аналогии с такими же призывами в поддержку кинокритика.

На протесты отреагировал Владимир Соловьев, заявив, что подобного рода акции не имеют никакого значения, ведь только закон может решить судьбу Ивана.

Интересно наблюдать, как «палач» уфимских полковников внезапно зауважал суд. Ведь еще недавно ведущий на радио твердил, что предполагаемых насильников дознавательницы из Уфы необходимо публично казнить, без суда, ведь их вина не была еще доказана. Журналист минут 40 говорил об этом. Да так эффективно, что уже под конец эфира 44% слушателей были с ним согласны. А это не такая уж и маленькая аудитория.

Владимиру Соловьеву стоит уважать букву закона и суд всегда, а не только в своих интересах. Ведь, по его мнению, гражданская позиция здесь не имеет никакого значения, а только право имеет силу. А значит, ему стоит не призывать других людей к преступлению или же не мешать другим людям высказывать свое мнение по любому вопросу.