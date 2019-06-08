Адвокат Голунова: «Полиция не верит врачам и отказывает в госпитализации»

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По предварительному заключению медиков, у журналиста «Медузы» перелом ребра, сотрясение и гематомы.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который представляет интересы задержанного ранее журналиста Ивана Голунова, сообщил общественности, что полицейскими продолжают нарушаться права человека. Сам журналист «Медузы» передавал, что после задержания правоохранители избили его, целясь в грудь и голову. Данные действия не были зафиксированы вовремя, но уже на следующий день Голунову стало плохо.

В отделение, после долгой задержки, всё же вызвали карету «скорой», которая предположила, что у задержанного перелом 10-11 ребра, сотрясение мозга и гематомы, порекомендовав ему госпитализацию. Адвокат Чиков отметил, что полицейские врачам «не верят и отказывают в госпитализации Голунова». Прибывшая по требованию вторая бригада скорой помощи подтвердила диагнозы, заподозрив серьёзную черепно-мозговую травму, и настояла на госпитализации журналиста.

Ивана Голунова задержали после якобы долгой слежки. Прикрываясь журналистской деятельностью, Голунов якобы осуществлял сбыт наркотических препаратов в гей-клубах. Соответствующие доказательства у полиции имеются, их готовят к обнародованию. Отмечается, что Иван Голунов – не единственный, а один из фигурантов дела. Против антикоррупционного журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ.