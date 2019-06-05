Багажный коллапс в Шереметьево уже достигает своего предела, а ведь только начало сезона

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Из-за нехватки персонала багаж не успевают разгружать и грузить на необходимые рейсы, заставляя людей часами ожидать свои вещи.

В Шереметьево задержка выдачи багажа достигает своего предела, люди вынуждены ожидать свои вещи часами, опаздывая при этом на другие рейсы и запланированные встречи.

Из-за определённых манипуляций аэропорта с грузчиками, при переводе их в отдельную компанию значительно урезалась зарплата, в результате чего последовали массовые увольнения. Без необходимого количества грузчиков аэропорт настиг багажный коллапс. Количество багажа, который ожидает отбытия, уже достигает своего предела, он просто стоит и ждёт следующий рейс для отправки.

Данная ситуация уже ввела в шок клиентов, а ведь только начало сезона и это ещё не пиковый период нагрузки. При этом аэропорт заявляет, что система транспортировки багажа работает в штатном режиме.