Источник повышенной опасности: Пожарную безопасность на заводе в Дзержинске проверяли за полтора месяца до аварии

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Произошел серьезный сбой в работе оборудования, не предусмотренный защитной технологией, поэтому надлежащие меры не были разработаны, - считают эксперты.

Пожарную безопасность на оборонном предприятии ГосНИИ в Дзержинске проверяли за полтора месяца до аварии. Об этом во вторник, 4 июня заявил официальный представитель региональной экстренной службы.

По решению специальной комиссии, завод был признан источником повышенной опасности из-за постоянных нарушений техники безопасности. Данное решение повлекло за собой решение о срочном снятии Сергея Межерицкого с поста Гендиректора «Кристалла».

В ходе внеплановой проверки экспертами были обнаружены грубых 35 нарушений, касающихся требований пожарной безопасности. В соответствии с составленным актом были установлены сроки по устранению всех недочетов не позднее 26 августа текущего года. Только вот беда настигла НИИ раньше, чем было выполнено предписание комиссии.

В Дзержинске 1 июня в цехе исследовательского института «Кристалл», где производили тротил, прогремели три ужасных взрыва. По данным местных спасательных служб, пожар охватил более 800 квадратных метров территории завода, а также 400 квадратных метров в близрасположенных лесных массивах. Число пострадавших составляет 166 человек, 18 из которых оказались на больничных койках. 1 сотрудница завода находится в весьма тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».