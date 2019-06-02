Россияне «вписались» за уголовников, устроивших пир «Жизнь ворам!» в колонии под Орлом

Сегодня, 09:29

Однако областная прокуратура пасхальное застолье не оценила, начав проверку инцидента.

Недавно в сети появилось видео, где заключённые устраивают пир, который отнесли к 28 апреля на Пасху. Один из уголовников на видео строит других на плацу, поздравляет от имени вора в законе Арсена Ереванского с православным праздником. Ещё этот же заключённый кричит: «Жизнь ворам!» и слышит в ответ «Вечно!». Затем, собственно, люди направляются к столу.

Прокуратура региона сообщила о начатой проверке по факту соответствия режима заключения. На эту информацию стражи порядка сразу получили ответ от народа – россияне «вписались» за заключённых колонии под Орлом.

В основном, люди недоумевают, зачем тут проверка – «там половина за мешок картошки сидит». Но, конечно, присутствуют и некоторые товарищи, задающие встречные вопросы – «А они не хотят поинтересоваться пиром чиновников?».