В Дзержинске после взрывов на заводе «Кристалл» введён режим ЧС

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Власти стягивают все силы на ликвидацию последствий взрывов.

В Дзержинске и посёлках Пыра, кордон Лесной и Желнино властями был введён режим ЧС. Соответствующее решение было вынужденным – чтобы с высокой эффективностью ликвидировать последствия взрывов на ГосНИИ «Кристалл». По дорогам территорий, где введёт режим ЧС, будет доставляться необходимая техника.

Напомним, что два взрыва в Нижегородской области прозвучали утром в субботу, 1 июня. Взрывная волна достигла областного центра и стала причиной частичного обрушения элементов интерьера помещений в областных поселениях. Взрывы произошли в цехе, где производились фугасные авиабомбы и их компоненты, а также хранились боеприпасы.

По последним данным, при взрыве пострадали 27 человек, их жизни ничего не угрожает. Информация о 2 пропавших без вести сотрудниках «Кристалла» не подтверждается властями. Предварительно заключено, что к взрыву привели нарушения техники безопасности на военном производстве. По факту происшествия СК РФ завёл уголовное дело.