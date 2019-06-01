Власти Дзержинска назвали причины взрыва на ГосНИИ «Кристалл»

Сегодня, 15:03

Есть пострадавшие, угроза поворотного взрыва сохраняется

Сегодня (1 июня) в западной части Дзержинска Нижегородской области прогремело 2 взрыва которые ввели в ужас местное население. ЧП произошло на заводе ГосНИИ «Кристалл» в цехе по производству тротила.

По предварительным данным, были названы причины взрыва в отделе.

«Нарушение технологического процесса производственных работ», – сообщают власти Дзержинска.

Уточняется, что в цехе производились и хранились фугасные авиабомбы.

Взрывные волны двух взрывов привели в шок местных жителей, в радиусе километра от места взрыва во многих домах обвалились балконы и выбило окна.

По последним данным, Минздрава при взрыве на ГосНИИ пострадало 19 человек, пятерых рабочих успели эвакуировать до взрыва, погибших нет.

На данный момент место происшествия оцеплено, а в нём находятся специализированные экстренные службы, оборудованные специальной защитой.

Некоторые уже назвали данное ЧП терактом и, тем самым, способствуют панике, но власти уверяют, что опасности для жизни граждан нет. В таких ситуациях паника выступает главным врагом ситуации и может повлечь за собой серьёзные последствия.