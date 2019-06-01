Экс-губернатор Ивановской области подозревается в мошенничестве на сумму 750 млн рублей

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Следственный комитет России инициировал задержание Павла Конькова, сегодня, 1 июня, он будет доставлен в Москву.

Экс-губернатор подозревается в совершении коррупционного преступления. Задержание проведено в рамках расследуемого уголовного преступления. Накануне, 31 мая, сотрудниками следственных органов допросили подозреваемого, в правительстве и парламенте области была проведена выемка документов.

Преступление, в котором подозревается Павел Коньков, связано с печально-известным «Ивановским бройлером», признанным банкротом в апреле 2015 году. Сумма долга предприятия на тот момент составляла 1,6 млрд рублей.

В 2011 году Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства получил из бюджетных средств области 750 млн рублей, которые в последствии были переведены в ОАО «Ивановский бройлер». Документы о выделении средств подписывал Коньков, исполнявший обязанности главы правительства области. Обратно в бюджет выделенные средства не вернулись.