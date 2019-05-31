Вася-потрошитель: В Татарстане полуголый мужчина разгромил «Пятёрочку»

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Он обещал за всё заплатить и велел свидетелям его преступления бежать.

Один из магазинов сети «Пятёрочка» опять стал местом преступления. В очередной раз посетитель в неадекватном состоянии принялся громить прилавки и интерьер супермаркета, заявившись на место преступления в пьяном виде. В данном случае дебоширить буйный покупатель принялся в Набережных Челнах Республики Татарстан.

По данным свидетелей, полуголый мужчина требовал некий ключ, который сотрудники «Пятёрочки» давать ему не собирались. Вооружившись элементом облицовки потолка помещения, мужчина разгромил полсупермаркета – больше всего досталось стеллажу с соками.

Неизвестным людям за кадром «разбойник» скомандовал бежать и пообещал за всё заплатить, хотя никто его словам не поверил. Вероятно, Вася-потрошитель был не настолько пьян, поскольку целился только в акционные продукты. Свидетели не сообщают, как сложилась судьба неизвестного далее и получил ли он то, из-за чего устроил дебош. Однако это далеко не первый случай – последнее сообщение пришло из Орла: там мужчина с пистолетом напал на дверь.