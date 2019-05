Вася-потрошитель: В Татарстане полуголый мужчина разгромил «Пятёрочку»

View this post on Instagram

В Набережных Челнах неадекватный субъект разнёс магазин, требуя ключ от чего-то... Радует, что при этом он обещал "за всё заплатить", но с трудом верится, что вспомнит об этом на утро. #НабережныеЧелны #видео #магазин