Служившему в Сирии генералу Чваркову, предъявлено обвинение в мошенничестве

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Сумма ущерба оценивается в 4,3 млн рублей, обвиняемый и его адвокаты не согласны с предъявленным обвинением, ввиду отсутствия потерпевших.

Обвинение выдвинуто военным следственным управлением Следственного комитета РФ в городе Москве. Обвиняемому вменяется ст.159 ч.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество в особо крупных размерах. Уголовное дело составляет около 30 томов, в соответствии с процессуальными нормами передано на изучение обвиняемому и его адвокатам.

Обвинение связано с периодом, когда генерал Чварков служил заместителем начальника академии Генштаба и курировал научные проекты. Для работ над проектом «Выпускник» было привлечено семь гражданских сотрудников на основании срочных трудовых договоров. Гражданские сотрудники-совместители подчинялись напрямую Чваркову. В мошенничестве с выплатой им зарплат и обвиняется генерал.

Согласно УК РФ, обвинение в мошенничестве могут предъявить только на основании заявлений от потерпевших, однако в уголовном деле таких заявлений нет. Несмотря на столь грубое нарушение процессуальных норм, защите отказано в прекращении уголовного дела.

В ходе обыска в доме генерала было изъято и арестовано 450 тыс рублей, которые по имеющейся информации следствие планирует направить на погашение ущерба. На все найденные деньги Чварков предоставил чеки, подтверждающие их происхождение, все средства снимались с зарплатной карты выданной в академии Генштаба.

В период с мая по октябрь 2016 года Чварков проходил службу в Сирии, за что был удостоен наград и звания генерал-лейтенанта.