Урон репутации: Аэрофлот потребовал от МАК прекратить спекуляции о катастрофе в Шереметьево

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Авиакомпания полагает, что обнародование домыслов провоцирует социальную напряжённость.

Неосторожное высказывание ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана снова повысило градус дискуссии относительно причин катастрофы Superjet, произошедшей 5 мая в «Шереметьеве». Во время общения с журналистами на конференции «Безопасность на транспорте» эксперт заметил, что выводы комиссии могут быть опубликованы 5 июня и проговорился, что «всё уже известно» и крушение лайнера произошло из-за «грубого приземления».

Слова Кофмана были растиражированы и вызвали ответную реакцию «Аэрофлота», вероятно, расценившего слова эксперта, как нанесение урона репутации. Пресс-служба компании заявила о недопустимости преждевременных выводов до завершения официального расследования обстоятельств трагедии.

Кроме этого, «Аэрофлот» потребовал от МАК прекратить спекуляции и манипулирование фактами, напомнив о существовании соответствующего закона, запрещающем различные домыслы до окончательного вердикта специалистов. Вскоре эксперту МАК пришлось объясняться и доказывать, что его слова передёрнули и неверно донесли до сведения общественности.

Между тем, с мнением представителя МАК соглашается политолог Марат Башаров, рискнувший предположить, что крушение Superjet в Шереметьеве, было настолько хорошо зафиксировано, что само собой возникают вопросы об уровне подготовки пилотов «Аэрофлота», допустивших неуверенную посадку, приведшей к пожару на борту и гибели 41 человека.

При этом, в Министерстве транспорта утверждают, что предварительные данные расследования Следственного комитета могут быть обнародованы только через 2-3 месяца.