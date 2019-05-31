Сегодня, 10:17

Люди пытались перебежать ж/д пути в неположенном месте, - утверждают очевидцы.

Как стало известно, 31 мая в Москве электричка на платформе «Электрозаводская» сбила двух человек, есть жертвы. В результате инцидента, случившегося примерно в 8 часов утра, пострадали как минимум три человека, один из которых скончался на месте от нанесенных травм до приезда кареты скорой помощи. Двое потерпевших были госпитализированы.

Трагическое происшествие не повлекло за собой задержку в следовании скорых поездов на маршруте Казанского направления. Пригородные поезда следуют в штатном режиме.

По данному факту будет проводиться проверка для прояснения реальных причин произошедшего и вынесения вероятного наказания.