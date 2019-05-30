Никто даже не дёрнулся: Во время заседания союза ректоров в библиотеку МГУ ударила молния

Сегодня, 22:13

Громоотвод сработал штатно, никаких разрушений не было.

Фундаментальная библиотека МГУ имени Ломоносова подверглась удару молнии. Она целилась в здание со стеклянной крышей и попала в громоотвод. В момент удара в здании заседал Российский союз ректоров. Никто из заседателей не дёрнулся – все знали о громоотводе. Даже выступление не прекратили. Да и жертв никаких не было.

Общественность вуза проинформировали об ударе молнии и посоветовали не переживать: любое здание МГУ оснащено громоотводом, поэтому их следует считать банальным и не опасным природным явлением.

Главное управление Министерства Чрезвычайных Ситуаций заблаговременно сообщили о грядущих ливнях, шквальных ветрах и возможном граде в столице. Также попросили водителей быть предельно аккуратными на дороге из-за сильного дождя.