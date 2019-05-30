Очередной самолёт совершил аварийную посадку в Шереметьево - выехали пожарные

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В столичном аэропорту Шереметьево снова аварийная посадка, снова система пожаротушения. Только что в Шереметьево очередной самолёт совершил аварийную посадку.

Об этом сообщает сотрудник аэропорта. К месту посадки выехали пожарные расчеты с 10 цистернами воды. В месту происшествия выдвинулись подразделения МЧС. По предварительным данным, это Airbus A320.

Месяц назад в Шереметьево произошла трагедия с загоревшимся «Суперджетом», унесшая 41 жизнь. По версии следствия, виновниками стали пилоты, допустившие ошибку, когда приняли решение садиться. Однако некоторые эксперты считают, что причина в самом самолете и в организации работы российских авиалиний. Что и подтверждается очередной аварийной посадкой. По предварительным данным, пострадавших нет, самолет приземлился удачно.

Также генпрокурор России, Юрий Чайка заявил, что в авиационной отрасли в России имеются большие проблемы. Так, он сказал, что не выполнены основные условия Конвенции о международной гражданской авиации, а это грубейшее нарушение. Вероятно, это и есть основная причина всех аварий и катастроф с российским авиалиниями и самолетами.