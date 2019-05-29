Порочил Сталина! В Ставрополе под арест отправили пенсионера, напавшего на редакцию газеты «Родина»

Сегодня, 21:13

72-летний Константин Сиднев пытался устроить поножовщину из-з того, что журналисты отказывались публиковать его статью про Иосифа Сталина. Суд счёл его опасным для следствия и общества.

Накануне Ставрополь поразила новость о пенсионере Константине Сидневе, который ворвался с ножом в редакцию местной газеты «Родина», пытаясь нанести вред четырём журналистам, находящимся в тот момент в помещении. 72-летнего мужчину тут же задержали и передали правоохранителям.

Выяснилось, что горожанин неоднократно приходил в офис СМИ с требованием опубликовать в партийной газете КПРФ его статью про Иосифа Сталина. В издании заявили, что в тексте, который предлагал мужчина, он порочил честь и достоинство советского вождя и всего СССР в целом. В этой связи в публикации ему было отказано, что и вызвало конфликт.

Сегодня напавшего на редакцию газеты пенсионера в Ставрополе отправили под арест. Ленинский городской суд счёл обоснованными подозрения прокуратуры в подготовке мужчины к совершению особо тяжкого преступления, а именно покушению на жизнь нескольких человек. Судья счёл ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей разумным, поскольку Сиднев может мешать следствию, угрожать свидетелям и потерпевшим или даже скрыться.

Сам подозреваемый уже полностью признал свою вину и сообщил суду, что не станет обжаловать это решение. При этом адвокат мужчин просил смягчить меру пресечения с учётом преклонного возраста Сиднева, а также того, что он имеет проблемы со здоровьем, стоит на учёте в психо-неврологическом диспансере.