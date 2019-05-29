Сжечь историю коррупции: На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

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«Кузню на Рыбальском» называют «горячей точкой» коррупционных схем бывшего президента.

Пожар вспыхнул в трюме одного из кораблей, говорится в заявлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Руководитель ведомства Водолага сообщила, что территория возгорания равна 100 квадратным метрам. В это время в трюме велись сварочные работы, когда внезапно загорелась проводка. Пожар был локализован и ликвидирован.

«Кузня на Рыбальском» — скандальное место, которое Пётр Порошенко тщательно пытался оградить от зоркого глаза журналистов. Ранее стало известно, что Порошенко продал завод компании Еwins Limited, основным владельцем которой является украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко. Сумма сделки, по последним данным, составила 300 млн долларов, но доказательств покупки общественность так и не увидела.

Юрист Андрей Портнов, бывший заместитель главы Администрации Президента, заявил, что в мае этого года подал в ГБР Украины заявление, требующее открыть уголовное дело по факту отмывания средств и неуплаты налогов на якобы экс-заводе Порошенко «Кузня на Рыбальском». Собственно, 300 млн долларов, за которые якобы продан завод, были через офшоры легализованы Порошенко в кротчайшие сроки. ГБР начало уголовное расследование — оно стало третьим по счёту против экс-президента Украины. Исходя из выложенных Портновым фактов, появилось подозрение, что авариями и загоревшимся кораблём Порошенко попытается сжечь историю коррупции, процветающей при нём.

Кроме того, «Кузню на Рыбальском» считают одним из важнейших «фигурантов» дела о масштабных хищениях на госпредприятии «Укроборонпром», которые происходили при тайном согласии Петра Порошенко.