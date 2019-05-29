«Аэрофлот» заявил, что к ним не поступало заключения о крушении SSJ-100 в Шереметьево

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Невзирая на аналитику экспертов о возможной погрешности самого оборудования суперджета, губернатор Хабаровского края сообщил о приоритетной версии крушения.

В эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил о поступлении к нему официального заключения по делу о крушении SSJ-100 в Шереметьево. Согласно этому сообщению, ключевой причиной крушения суперджета являлся именно человеческий фактор, а сам самолёт был полностью исправен. Губернатор отметил, что крушение произошло из-за неопытности персонала, который пытался посадить самолёт под неправильным углом. Главным аргументом Сергея выступало приведённое им в пример техническое заключение об полной исправности самолёта.

Тем не менее «Аэрофлот» заявил, что к ним не поступало никакого официального заключения о крушении SSJ-100 и рассчитали его сообщение попыткой оказать давление на расследование. В случае отсутствия доказательств авиакомпания потребовала незамедлительного опровержения.

Исходя из данной ситуации вполне возможно, что губернатор пытался оправдать линейку SSJ-100 для дальнейшей эффективной эксплуатации и производства модернизаций.