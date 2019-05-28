Сын главреда «Эхо Москвы» Венедиктова ведет «черную кассу» в московском нелегальном баре

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Сын одного из самых известных российских оппозиционеров, главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, был замечен за продажей нелегального алкоголя в одном из баров столицы. Фотография с Алексеем-младшим появилась в паблике «Подслушано Метро Москвы».

В московской кальянной «Гамачная № 1 Ежик в Тумане» произошел неприятный инцидент с посетителями. Когда клиенты решили оплатить счет и попросили кассовый чек, бармен начал вести себя странно. Он требовал рассчитаться за алкогольную продукцию «в черную»: либо наличными, либо переводом на карту.

Вместо чека клиенты получили хамские отговорки бармена. Участники неприятной истории резонно предположили, что бар не имеет лицензии на алкоголь и может продавать из-под полы суррогат. Посетители кальянной рассказали о произошедшем в «ВК» и написали заявление в полицию.

Комментаторы соцсети узнали в хамоватом бармене сына известного оппозиционера Алексея Венедиктова, который, к слову, порицает любой вид экономических преступлений. Но собственного отпрыска, продающего алкоголь непонятного происхождения в полулегальном баре, это, видимо, не касается.

Позже информация появилась на известном портале «Двач». Однако когда запись оказалась в центре бурного обсуждения администрация ресурса без объяснения причин удалила материал.