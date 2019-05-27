«Срам» зоозащитникам - в Подмосковье дворняги затащили ребёнка в трубу

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Ребёнка сразу отправили в больницу со множественными укусами.

Происшествие было 26 мая. По словам СИМ, на ребёнка напали дикие собаки и утащили в канализационную трубу. Поиски родителями малыша и волонтёрами продлились до вечера и увенчались успехом – его доставили в больницу с большим количеством укусов. Сейчас ребёнок находится в реанимации и степень тяжести состояния не известна.

Глава Следственного комитета Ольга Врадий возбудила уголовное дело по статье «Халатность» и «Причинение тяжёлого вреда здоровью по неосторожности». Следственные мероприятия по выяснению виновных и меры наказания продолжаются.

Вероятно, пора огласить зоозащитникам стыд и срам – именно они выступают против отстрелов, но никаких адекватных альтернатив для избежания похожих ситуаций все же не предлагают.