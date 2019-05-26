«Зимняя вишня» не научила - В Иркутске сообщили о пожаре в очередном ТЦ

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Причины возгорания устанавливаются сотрудниками МЧС.

26 мая в пол 8 утра по местному времени в Иркутске сообщили о пожаре в очередном ТЦ. На этот раз горело двухэтажное здание «Торгсервиса», расположенное на улице Зимняя, 1. Как сообщают сотрудники МЧС, пострадавших нет так, как возгорание произошло задолго до открытия торгового комплекса.

Пожарно-спасательная команда, в количестве 38 человек, прибыли на место буквально за считанные минуты. Однако, повреждению уже было подвержено более 200 квадратных метров. Со страшным пламенем боролись около часа с помощью 12 пожарных машин. Специалисты считают, что тушение происходило довольно долго из-за быстрого распространения огня по легковоспламеняющемуся утеплителю. Поэтому, в общей сложности, пострадало 500 квадратных метров на первом этаже торгового центра.

Напомним, что совсем недавно, 17 мая в Иркутске также пожарным пришлось бороться с бушующим пламенем в ТЦ «Снегирь». По предварительным данным, причиной возгорания стала замкнувшая электропроводка.

Похоже, что трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня» два года назад ничему не научила людей, ответственных за пожарную безопасность развлекательных комплексов. Невинные люди отдали свои жизни из-за халатности тех, кто должен был их защищать. Возможно, чтобы предотвратить столь страшные катастрофы как пожары в местах скопления людей, необходимо провести массовые проверки ТЦ и не только на соответствие правил пожарной безопасности.