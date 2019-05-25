Запомнится на всю жизнь: Якорь нового ледокола «Урал» пролетел в двух метрах от зрителей

Сегодня, 17:23

Россияне вблизи смогли наблюдать за историческим спуском на воду нового ледокола, достройка которого завершится в 2022 году.

Россия продолжает двигаться к освоению Арктики, достраивая новый атомоход. Сегодня в Санкт-Петербурге чиновники и местные жители могли наблюдать, как на воду спускается новенький «Урал» - ледокол серии 22 220, подобный своим предшественникам «Арктике» и «Сибири». Торжество состоялось на Балтийском заводе. Чтобы «благословить» ледокол, о его борт была разбита бутылка шампанского. Честь выполнить эту традицию досталась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Собравшиеся на значимое событие петербуржцы и гости города не побоялись стоять близко к атомоходу. Якорь нового ледокола «Урал» пролетел в двух метрах от зрителей. Это смог зафиксировать на видео один из присутствующих. После того, как был обрезан задержник. удерживающий «Урал», ледокол плавно спустился на Неву под сопровождение бурных аплодисментов и выкриков. Всем присутствующим это событие явно запомнится на всю жизнь.

Длина «Ураоа» — 173 метра, ширина — 34 метра. Высота от глади воды — 50 метров, что сродни двадцатиэтажному дому.

Под тем же проектом 22 220 уже построен ледокол «Арктика», сейчас продолжается сооружение «Сибири». Атомоход «Урал» станет третьим в этом списке. В текущем году Россия планирует подписать еще два контракта на создание таких же атомоходов. Ледоколы 22 220 создаются, чтобы транспортировать углеродное сырье с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов, с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.