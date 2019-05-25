«Хватит обсуждать чушь!»: Вице-спикер Госдумы прокомментировал «БДСМ-выпускной» в школе Владивостока

Сегодня, 11:24

Депутат предлагает ввести закон о «борьбе с идиотскими информационными поводами» журналистов.

Игорь Лебедев с опозданием раздался тирадой о несправедливых нападках на выпускников одной из школ во Владивостоке. Напомним, что ребята прославились «БДСМ» тематикой своего последнего звонка. Девушка в полицейской форме и парни в роли зайчиков Playboy стали символами смелого флешмоба, из-за которого уйти со своего поста решил директор учебного заведения.

Пока большинство СМИ и публичных личностей смакуют травлю ребят, на их защиту вступаются не только прогрессивные звёзды, вроде Ксении Собчак, и одиозные политики, как Владимир Жириновский. Например, вице-спикер Госдумы так прокомментировал «БДСМ-выпускной».

«Хватит обсуждать чушь! В удивительное время мы живём! Дети решили подурачиться на выпускном, и теперь это обсуждает вся страна. Ну какое нам всем может быть дело до того, что произошло в школе во Владивостоке...Да эти ребята и аббревиатуры-то такой не знают! Решили пошутить, повеселиться. Выпускной бывает один раз в жизни, вообще-то!» - рассуждает депутат.

Игорь Лебедев уверен, что в стране без заслуженного внимания остаются реальные проблемы населения. Чтобы народ не отвлекался на бессмысленные новости, депутат предлагает выдумать закон, запрещающий журналистам высасывать новости из пальца.