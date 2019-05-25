«Очень долгий отпуск»: Представитель УФНС не осведомлён о задержании Ирины Александровой

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Госслужащую отправили на два месяца в СИЗО, а накануне подвергли её дом обыску.

24-го мая было произведено задержание Ирины Александровой по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего она была помещена в СИЗО на 2 месяца. Силовики произвели обыск её дома и рабочего места, после чего изъяли необходимые улики.

Ирина Александрова подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 21 миллион рублей посредством отказа возмещения НДС в адрес ООО «ДИС».

Представитель УФНС сообщил, что не осведомлён о задержании Ирины Александровой заявив, что она находится в отпуске. По результатам решения суда подозреваемая проведёт 2 месяца в СИЗО, а если её вину признают, то и дольше, благодаря чему получит «очень долгий отпуск».

Это уже третье крупное следствие, которое было проведено в Ростовской области за последнее время. Ранее были задержаны Сергей Сидаш, и Николай Безуглов которые по подозрению следствия были вовлечены в махинации с песком на «Ростов Арене».