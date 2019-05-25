Хищение средств и закупка дешевого ? В гимназии в Омске на детей обвалилась штукатурка

Сегодня, 03:05

ЧП в омской гимназии может привести к следственной проверке о «хищении бюджета».

Во время исполнения песни, на «Последнем звонке», на детей посыпалась штукатурка с потолка — одна девочка получила ушибы. Это притом, что последний ремонт в гимназии был в 2017 году, по информации «РИА Новости», со ссылкой на мэрию Омска.

Родители пострадавшей девочки никаких претензий к школе не имеют, даже притом, что выступление даже не приостановили.

По данным регионального СУ СК, будет проводится доследственная проверка о причинах падения, а также, кем и когда был проведен ремонт.

Причиной может оказаться, ненадлежащее исполнение обязательств — попытка сэкономить на ремонте.

Согласно данным сайта «ЗачестныйБизнес», омская гимназия №147 только за 2017-2018 год выступала ответчиком в суде 5 раз — 4 раза за «нарушения договора подрядчика» и 1 «неисполнение обязательств».

В случае, если информация подтвердится, и было проведено хищение средств или закупка дешевого ненадлежащего материала, следствие может возбудить уголовное дело против виновных.

Также, проверка будет проводится в отношении педагогического состава, почему мероприятие не было приостановлено.