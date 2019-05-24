Случай в Ижевске говорит о необходимости немедленно отказаться от «Суперджета»

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«Аэрофлот» трагедия в Шереметьево не научила ничему, потому они продолжают закрывать глаза на вопросы безопасности этих самолётов.

Выполнявший рейс Москва – Ижевск «Суперджет» едва не стал причиной очередной катастрофы, связанной с данными самолетами. Сообщается, что пассажирам удалось спастись только чудом. Пилоты забыли при взлете отцепить трос заземления, потому на протяжении всего полета он хлестал по фюзеляжу самолета, оставляя в корпусе дыры. Проблема также и в том, что техник доложил руководству, что трос отключен, а стюардесса, еще на взлёте слыша громкий стук, почему-то не стала докладывать пилотам. Что и говорить – когда самолет сел на землю специалисты насчитали более 30 пробоин разного размера, что отлично показывают сделанные эксклюзивные фото.

Эксперты в транспортной полиции отмечают, что ситуация могла обернуться куда хуже и, вероятно, закончилась бы трагедией. Для этого всего-то нужно было, чтобы трос попал при посадке в выпущенный закрылок.

Случай в Ижевске открытым текстом говорит о том, что в обществе имеется необходимость немедленно отказаться от использования «Суперджета» в гражданской авиации. Однако, на этом все проблемы не заканчиваются. Не стоит отметать человеческий фактор, который, как оказалось, имеет весьма существенное влияние на все происходящее.

С момента трагедии в Шереметьево заявления относительно непригодности «Суперджетов» поступают на постоянной основе, однако никто ни Аэрофлот, ни министерства транспорта ничего по этому поводу не сделали, более того, отмечая, что не видят надобности в прекращении эксплуатации отечественного самолета.