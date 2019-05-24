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Оторвались «на славу» новоиспечённые выпускники школы №74 во Владивостоке.

Как из сюжета Голливудских фильмов о молодёжи и их выпускных вечеринок - попрощались со школой выпускники. Ребята решили, что будет очень весело и интересно устроить БДСМ-флешмоб перед последим звонком. Как выяснилось, школьники устроили своё представление не на торжественной линейке, а днём ранее.

Во Владивостоке выпускники школы устроили «пикантный» флешмоб. Это был, так называемый, «день самоуправления», когда школьники приходят в школу не в форме, а в повседневной одежде или каких-то костюмах. Однако никто не ожидал, что ребята из 74-й школы во Владивостоке придут в таких «забавных» костюмах.

Зачинщики «самоуправства» сначала вышли на крыльцо с костюмах в стиле БДСМ, полицейских и зайчиков (не пушистых) и с фанерами и цветным дымом пели песни и танцевали. После этого направились в актовый зал, где продолжили свой «день самоуправления». Это вызвало бурный общественный резонанс, депутаты приморья не лестно отозвались об этом, а директор школы уволилась после таких «детских» шалостей. С одиннадцатиклассниками проводят беседы.