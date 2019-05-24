Власти Воронежа отрицают «заразность» заболевшего туберкулёзом школьника

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При этом, школа №93 продолжает работать в обычном режиме.

Первыми тревогу забили, как это водится, родители. Узнав, что у одного из учеников обнаружили туберкулёз, в школьном и классных чатах стал распространяться слух об открытой форме заболевания, которая несёт угрозу окружающим.

При контакте с больным открытой формой туберкулёза, микробактерии передаются воздушно-капельным путём и переполох среди родителей вполне объясним, ведь занятия в учебном учреждении не отменялись и существовала опасность заражения других детей.

Чтобы развеять недостоверные сведения, пришлось вмешаться властям Воронежа. В пресс-службе мэрии заявили, что школьник, к сожалению, заболел, но закрытой формой этой болезни. В медицинском департаменте также отрицают «заразность» ребёнка.

Тем не менее, в школе уже проведены соответствующие мероприятия, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими процедурами. При этом отмечается, что в Воронежской области происходит снижение уровня заболевания туберкулёзом. Показатели 2018 года оказались самыми низкими за последние 48 лет.