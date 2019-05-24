«Рот открыла!» Сиделка избила старушку, не желавшую есть

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Вместо ухода и заботы, пожилая жительница Ельца получила в свой адрес лишь оскорбления, затрещины и тумаки.

Сегодня многие дети оставляют своих престарелых родителей на попечение социальным службам или же нанимают сиделок, осуществляющих уход за стариками. Однако, большинство из них не знают и половины того, что происходит дома во время их отсутствия.

Ужасный случай произошёл в городе Елец Липецкой области, где нанятая родственниками сиделка жестоко обращалась со своей подопечной. Урюпина Валентина Владимировна, так зовут несдержанную и агрессивную женщину, беспощадно избивала больную старушку по лицу и больным рукам. Не остановили её ни стоны бабушки, ни установленные в доме камеры.

Пытаясь заставить старушку открыть рот, Валентина Владимировна орала на неё благим матом и насильно пыталась разжать ей челюсть. «Рот открыла! Открывай рот!», - кричит на старушку сиделка, после чего не выдерживает и начинает бить её по лицу сначала рукой, а затем и ложкой.

Ещё один отрезок видео демонстрирует то, как женщина материт престарелую жертву. Здесь сиделка говорит о том, что та должна всё делать самостоятельно, потому что она очень устаёт, работая с несамостоятельной бабушкой. Логичным вопросом будет «Зачем тогда она работает здесь, если так устаёт?». Суть её работы, как раз и заключается в том, чтобы облегчать жизнь больной старушке, помогая ей в простых ежедневных процедурах.

Неужели сейчас стало нормой такое обращение с пожилыми людьми, если родственники даже не сочли необходимым подать заявление на эту садистку? Принятой ими мерой наказания, стало выложенное в Интернет видео с камер наблюдения. Таким образом они хотят создать Урюпиной дурную славу.

В таких случаях наиболее оптимальным было бы решение обратиться в соответствующие органы, если женщина была нанята от определённой компании, или же обратиться в полицейский участок. Однако, исходя из доступной информации, в этом случае родня всё пустила на самотёк.