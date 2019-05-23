«Метро – новый Superjet»: Москвичи стали опасаться поездок в метро из-за поломок поездов

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Два дня метрополитен останавливается на час, взяв в «заложники» пассажиров.

Жители и гости российской столицы возмущены, а некоторые – напуганы, последними новостями из «подземелья». Московский метрополитен второй раз за неделю «радует» вечерними поломками. Два дня назад из-за потери напряжения на контактном рельсе в тоннеле застряли три поезда, заполненные пассажирами.

23 мая, в четверг, по причине новой технической неисправности в тоннеле между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» почти на час стали ещё два поезда. По последним данным, проблема кроется в самих поездах – её будут устранять в течение получаса. В обоих случая жизни пассажиров ничего не угрожало, их невредимыми эвакуировали из вагонов.

Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi — Московское метро (@MetroOperativno) May 23, 2019

Однако москвичи стали серьёзно опасаться поездов метро из-за этих поломок. Один из пользователей вспомнил поломки самолёта Sukhoi Superjet 100 перед его трагическим приземлением в аэропорту Шереметьево, которое унесло жизни 40 пассажирам и одному члену экипажа. В комментариях пользователь так и написал: «Метро – новый Superjet».

Кроме того, москвичи пожаловались на Мосгортранс. В первые минуты после остановки поездов на официальной странице учреждения появились номера наземных маршрутов между станциями метро. Но на деле оказалось, что количество автобусов не было увеличено, и многие пострадавшие от поломок метро просто не могли ими воспользоваться.