В Подмосковье пьяный священник лавры напал с ножом на монаха – не поделили «дань»

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Напавший уже арестован, его лишили сана.

Поздно вечером в среду, 22 мая, в Подмосковье произошла поножовщина между духовными лицами Троице-Сергиевой лавры. СМИ сообщают, что отец Севастиан, ворвавшись в келью к монаху, напал с ножом на отца Поликарпа. К решительным действиям священник приступил из-за подозрения, что монах долгое время ворует пожертвования прихожан, которые те оставляют на поминовение усопших.

Не поделив «дань» прихожан, пьяный священник нанёс монаху колото-резаную рану в живот. Отец Поликарп был доставлен в больницу, и в данный момент ему ничего не угрожает.

В четверг в конфликт включился патриарх Кирилл. Из его официального заявления следует:

«Братия лавры скорбит о случившемся, молится об исправлении отца Севастиана и здравии иеродиакона Поликарпа».

Сам нападавший священник находится в полиции.