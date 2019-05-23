«За инцидент с женщиной»: В Пензе задержали экс-министра здравоохранения Стрючкова

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Неофициальные источники указывают на то, что чиновник замешан в деле с изнасилованием.

Политический звездопад в России не останавливается даже на день. Экс-министра здравоохранения Стрючкова задержали якобы по обвинению в изнасиловании. Представители местного СК пока что не дают комментариев по этому поводу, но и опровергать ситуацию не стали.

Еще 1 мая сразу несколько источников рассказали о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков уходит со своего поста. Причиной увольнения стал некий «неприятный инцидент с женщиной» в Сосновоборске. По всей видимости, правоохранительным органам все же удалось получить по этому поводу какое-то подтверждение, если Стрючкова задержали.

Стоит добавить также, что официально правоохранительные органы не дали ни одного комментария, неизвестно подала ли та самая женщина заявление в полицию и по какой причине задержали самого министра. В виду активного освещения в СМИ силовикам вскоре придется прервать молчание и поделиться подробностями ситуации.