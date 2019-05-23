Директора «Брянскстройразвитие» задержали за хищение крупной суммы денег

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Более 500 обманутых дольщиков уже 4 года ждут обещанные новостройки.

Директора, а по совместительству и учредителя строительной фирмы ООО «Брянскстройразвитие» задержали за хищение крупной суммы денег. В правоохранительных органах заявили, что нашли доказательства мошеннических действий руководителя фирмы.

Вчера пресс-служба прокуратуры города Брянска сделала заявление по этому вопросу:

«Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.»

Напомним, что компания ООО «Брянскстройразвитие» начала возведение двух новостроек по улицам Степной и Желябина еще в далеком 2015 году.

Красочный сайт, относительно бюджетная цена квартир (1 кв.м. - 28 тыс. руб.) и солидный «строительный» опыт компании, основанной в 2008 году, создал настоящий ажиотаж среди покупателей.

Однако сроки сдачи объектов, за прошедшие 4 года переносились несколько раз, заставляя дольщиков все больше сомневаться в том, что дома все-таки достроят. Многочисленные «отписки» и справки о, якобы, неплатежеспособности застройщика заставили обманутых людей обратиться в прокуратуру.

На данный момент, пострадавшими просят себя признать более 500 дольщиков.