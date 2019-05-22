Контрабанда «в подарок»: в Домодедово у пассажирки изъяли часы за 15 млн, провозимые тайно

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Нечестной пассажирке грозит до 7 лет тюрьмы.

Сообщается, что в Домодедово у пассажирки изъяли часы за 15 млн, провозимые тайно. Аксессуар известного бренда Vacheron Constantin, стоимостью свыше 15 млн пассажирка хотела незаконно провезти через границу. 32-летняя гражданка Белоруссии сообщила, что у неё нет товаров, которые нужно декларировать и отправилась через «зелёный» коридор. При проверке ручной клади сотрудники таможни обнаружили контрабанду. Девушка утверждала, что не знает точную стоимость часов, приобрела их в подарок супругу по скидке.

Таможенники установили стоимость часов, которая превысила 15 миллионов рублей, а платежи в таком случае составили более 4 млн рублей. Сейчас гражданке Республики Беларусь грозит дело по 2 пунктам: уклонение от уплаты таможенных сборов и контрабанда.

Часы этого бренда созданы с участием 750-пробного золота и изготавливаются только под заказ в единичном экземпляре.