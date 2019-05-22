«Сделали всё возможное» - В метро Москвы рассказали детали спасения людей из-за застрявших поездов

Сегодня, 15:08

Выводить людей в тоннель было нельзя – путь бы занял более километра среди силовых кабелей. А из-за рельефа отбуксировать составы не получалось.

В метро Москвы рассказали детали спасения людей из-за застрявших поездов. Спасатели «сделали всё возможное», дабы пассажиры поднялись на поверхность. Так как рельеф тоннеля исключил возможность буксировки состава – пришлось воспользоваться другим планом спасения. Пассажиров перевели в другие поезда через кабину машиниста, чтобы они не рисковали, ступая на пути. Пешком нельзя было провести, из-за километрового пути рядом с силовыми кабелями, а это опасно для неподготовленных людей.

Вчера в рельсе одного тоннеля исчезло напряжение, посему людей эвакуировали на станцию, расположенную рядом – «Хорошевская». Спасли около тысячи пассажиров, потратив на это более трёх часов. Сделали всё возможное, чтобы никто не пострадал, поэтому помощь медиков никому не понадобилась.