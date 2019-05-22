Арестован судом. Сергей «господин заместитель губернатора» Сидаш может получить до 10 лет тюрьмы

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Коллекцию часов на $116 тысяч, ювелирные драгоценности, сейфы, заполненные наличностью, изъяли во время обысков у вице-губернатора Ростовской области.

Стало известно, что накануне вечером Сергей Сидаш, главный заместитель губернатора области по вопросам ЖКХ, был арестован Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону.

Чиновник был задержан утром 21 мая прямо в своем личном кабинете. Блюстители закона провели тщательный обыск его рабочего места. В ходе которого, были обнаружены и изъяты: рабочая документация, дорогие часы, ювелирные укрощения, и приличная сумма наличных (как в рублях, так и валюте), которую чиновник не побоялся хранить в рабочем сейфе.

По предварительной экспертной оценке Дмитрия Крылова, только коллекция часов может стоит около $116 тысяч. По другим данным, это сумма доходит до $250 000.

Но больше всего правоохранителей удивили многочисленные портреты Сидаша развешанные по гардеробной. На них чиновник был изображен в качестве генерала, одетого в венную форму царских времен. Приближенные вице-губернатора поговаривают, что он любил когда к нему обращались «господин заместитель губернатора».

Так или иначе, чиновнику инкриминируют дело о, так называемом, «золотом песке». По мнению следствия, при строительстве «Ростов Арена», с его ведома, был закуплен более дешевый аналог строительного песка. Общая сумма ущерба нанесенного бюджету России составила 200 млн. рублей. По статье УК РФ о превышении должностных полномочий Сергею Сидашу «светит» до 10 лет тюрьмы.