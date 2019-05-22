Под Владимиром силовики пресекли теракт - двое боевиков ликвидированы

Сегодня, 09:20

Предполагаемые преступники готовили массовые убийства в местах скопления людей, выполняя поставленную иностранными эмиссарами задачу.

Сотрудники Национального антитеррористического комитета завершили контртеррористическую операцию в Кольчугино. В ходе спецзадания удалось «ликвидировать» двоих предполагаемых боевиков, которые занимались подготовкой террористического акта на территории РФ.

Сотрудникам ведомства пришлось проникнуть в частный дом, в котором забаррикадировались предполагаемые преступники, так как на требования сдаться злоумышленники не реагировали. Напротив, предполагаемые боевики начали вести обстрел по представителям власти. В процессе перестрелки подозреваемые были устранены.

В доме сотрудники НАК обнаружили огнестрельное оружие, изготовленное злоумышленниками взрывное устройство, взрывчатые вещества и, даже, экстремистскую литературу.

Как сообщается в ведомстве, личности погибших предварительно установлены, найденный боезапас изъят, а эвакуированные жители города вернулись в свои дома. Следователям удалось установить, что предполагаемые боевики являлись членами одной из запрещенных в России террористических группировок.

Обнаружить предполагаемых преступников удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным НАК.