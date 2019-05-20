Кормятся за счет бабушек? Небезопасные терминалы Сбербанка пустили мошенников в кошельки россиян

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Никто не пресёк новую схему воровства, хотя полиция знала о ней ещё год назад.

Небезопасные терминалы Сбербанка пустили мошенников в кошельки россиян. Речь идет о совершении платежей без карты. Сообщается, что предполагаемый мошенник, выбрав в терминале операцию, не завершает ее. Если в течение полутора минут к экрану подойдет другой человек, платежный терминал к тому времени успеет снова запросить карту и пин-код. Ничего не подозревающий клиент вводит свои данные и с его счета на счет мошенника поступит та сумма, которую указала стоящий у терминала до этого преступник. Воровство завязано именно на незавершенной операции, поэтому провернуть схему получится только благодаря клиентам, которые с нетерпением ждут своей очереди. Для самих злоумышленников это воровство с переменным успехом: можно получить деньги, если клиент в течение полутора минут «клюнет» на терминал, а можно остаться ни с чем.

Ни с чем в этой истории точно могут остаться пожилые люди и другие представители незащищенных слоев населения. СМИ сообщают, что новая пакость вовсе не новая: полиция знала о ней на протяжении года. Но, вероятно, тревогу никто не забил из-за малого количества инцидентов. Теперь же, когда ситуация приобрела массовость, россияне в растерянности.

Возникает множество вопросов к безопасности платежных терминалов по России в целом. Финансовые учреждения не должны допускать того, чтобы мошенники кормились за счет наивных бабушек. Пожилой человек точно не распознает на терминале чужую незавершенную операцию, не каждому молодому хватит для этого внимательности. Возможно, банкам следовало пересмотреть алгоритм работы терминалов: проводить оплату только с той карты, с которой инициирована сессия, а не с любой следующей. Звучит несложно, поэтому реализовать на деле российским банкам это не доставит особых трудностей.

Пустить мошенников в кошельки россиян можно из-за банальной недальновидности в отношении системы безопасности. Недавно Герман Греф уверял, что у банка нельзя ничего украсть так, чтобы руководство оставалось в неведении - это может означать, что в скором времени Сбербанк пресечет и этот вид мошенничества.