Блондин у ног – Басков выставил «скандальный» снимок с Кудрявцевой в обнимку

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Замужняя телеведущая получила не совсем дружеское поздравление с днем рождения.

Сегодня, 19 мая, Лера Кудрявцева отмечает свое 48-летие. Еще с самого утра телеведущая стала получать поздравления от других звезд шоу-бизнеса. Среди них оказался и Николай Басков, которого с Лерой связывает не только карьера на ТВ, но и «интрижка» в молодости. Официально Лера и Николай не встречались, но по сети Интернет продолжают «гулять» фотографии, где парочка страстно целуется. Быть может, ранее они все-таки состояли в отношениях, но последние годы Кудрявцева замужем за хоккеистом.

Примечательно, что Басков выставил «скандальный» снимок с Кудрявцевой в обнимку. Неизвестно, как на это отреагирует ее супруг, ведь на фотографии видно, как сильно певец прижал к себе свою бывшую подружку.

Все-таки блондин оказался у ног Кудрявцевой. Трогательное поздравление и слишком близкие отношения могут говорить о том, что Коля и Лера были когда-то больше, чем просто друзьями. В любом случае, сейчас она счастливая мама и жена.