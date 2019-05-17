В Новосибирске бывший наркоторговец дважды «атаковал» секс-шоп

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16 мая мужчина совершил первое нападение на магазин «Казанова» на ул. Б. Богаткова. Новосибирец угрожал продавцам и забрасывал их презервативами.

Экипаж агентства безопасности ГВАРДИЯ 16 мая получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации секс-шопа. Прибывшие оперативники не застали нарушителя на месте. Продавцы рассказали, что клиент вел себя неадекватно и обещал «оторвать им головы», закидывая презервативами.

По словам персонала магазина, бывший наркоторговец (ранее был судим за оборот наркотиков) убежал, как только увидел, что охранники вызвали экипаж. Однако вскоре нападавшего удалось задержать. Гвардейцы объяснили новосибирцу, что так себя вести нельзя и отпустили. Но совет оперативников не получил отклика и бывший наркоторговец вернулся в секс-шоп. В этот раз нападавшего задержать не удалось.