Новый тариф – «За бортом»: В Краснодаре таксист прокатил пассажира на багажнике, создав аварийную ситуацию

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Разгильдяйство таксиста могло закончиться трагически для всех участников происшествия.

В Краснодаре таксист решил с ветерком прокатить друга после смены и случайно прославился в Сети, посадив его на багажник. Так автомобиль двигался по оживлённым улицам и опасному круговому перекрёстку вечернего Краснодара. Неудивительно, что такие финты выделывает сотрудник скандального «Яндекс.Такси».

В видео, которое попало в Интернет, можно увидеть, что такси и автомобиль перед ним едут с включённой «аварийной». Видимо, машину буксируют в таксопарк или на СТО, что всё равно не даёт право таксисту нарушать ПДД.

Хотя в соцсети уже создали вокруг инцидента шутку о том, что известная компания предлагает новый тариф «За бортом» и предлагает ощутить всю прелесть летних поездок по городу, находясь вне машины.

Однако запечатлённая феерия могла обернуться горем для многих семей. Прокативший человека на багажнике таксист создал аварийную ситуацию для других водителей. Они, вместо того, чтобы следить за проблемным движением, вынуждены были наблюдать, не свалится ли весёлый пассажир с багажника прямо им под колёса. Шанс так закончить поездку, очевидно, был, поскольку в видео также показано маневрирование машины такси между рядами, которое могло привести к падению.