Новый тариф – «За бортом»: В Краснодаре таксист прокатил пассажира на багажнике, создав аварийную ситуацию

Краснодарские таксисты объявили о новом тарифе «Za BoRTom», используя новое предложение можно: - Почувствовать на волосах потоки свежего воздуха; - Развить силу рук и мелкую моторику; - Насладиться панорамным видом своего маршрута; - Получить порцию адреналина, постоянно испытывая страх падения. - Стать чуточку популярнее, позируя на камеры случайных зевак. . В ЮМР уже запущен пилотный проект, вот, смотрите сами.. . 👉🏼 #chp_krd