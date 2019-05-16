Чужой среди своих: Пока Россия борется с террористами в Сирии - в столице собирают для них деньги

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В Москве задержан предполагаемый спонсор террористов в Сирии.

Накануне был задержан 26-летний уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Молодой человек обвиняется в финансировании террористов. Самое интересное то, что финансировал тех, с кем активно борется Россия уже на протяжении почти 4 лет. И вот пока Россия борется с террористами в Сирии - в столице преступно собирают для них деньги.

Собрано было не мало - 50 млн рублей отправлено плохим парням прямиком в Сирию на собственные нужды. Собирал он, согласно предварительной версии, деньги с помощью банковских переводов на карту, потом отправлял «пожертвования» на счета, подконтрольные террористам. «Чужой среди своих» начал свою деятельность в 2015, как раз вместе с началом военной операции РФ в Сирийской Республике.

В квартире не совсем дальновидного мужчины нашли телефоны, банковские карты и инструкции от самих террористов. Также там присутствовала экстремистская и запрещенная литература. СК и ФСБ возбуждено уголовное дело, а в ближайшее время будет назначена мера пресечения.