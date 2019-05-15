Таксист ни при чём? «Дебильное» приложение «Яндекс.Такси» стоит клиенту безрезультатного ожидания

Вчера, 17:12

К удивлению возмущённого пассажира, водитель сам нелестно отозвался о работе сервиса.

По-видимому, работа приложения «Яндекс.Такси» давно вызывает нарекания и у таксистов, из-за чего нередко возникают недовольство и жалобы клиентов. Пассажиры имеют все основания считать, что шофёры сервиса прибегают к различным уловкам, чтобы заработать лишнюю копейку или, хотя бы, просто не трудиться себе в убыток. Но иногда оказывается, что это не так, и препятствием для встречи с клиентом становится программа, которую использует служба такси.

Житель Пензы недавно опубликовал переписку, которая не только подтверждает сбои в работе приложения, но и оправдывает действия водителя. Сообщение, что шофёр уже в пути, заставило клиента терпеливо ожидать прибытия машины. Следующее SMS от шофёра предупреждало, что клиенту лучше вызвать другое такси, потому что это находится далеко от места вызова.

На удивлённый вопрос, зачем же тогда таксист принял вызов, последовал красноречивый ответ: «Потому что Яндекс-программа дебильная». Как оказалось, приложение совсем не рационально распределяло вызовы, заставляя водителей самостоятельно оправдываться за ошибки электроники.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что таксист ни при чём и поступил по крайней мере честно, предупредив клиента об отмене вызова. Впрочем, другие уличили шофёра в сверх прагматичном подходе. По их мнению, драйвер рассчитал длину маршрута, расход топлива и выручку от поездки с клиентом. Посчитав это невыгодным, он прислал отказ.

В результате, пассажир остаётся в уверенности, что «дебильное» приложение стоит ему безрезультатного ожидания и неизбежных моральных или материальных потерь. Ведь в отдельных случаях, при оплате онлайн, непременно спишется 50 рублей за отмену вызова.