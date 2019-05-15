Билет на тот свет: Клиенты «Яндекс.Такси» едва не погибли из-за уснувшего водителя

Вчера, 12:46

По признанию пассажирки, после воспоминаний о случившемся, её до сих пор охватывает страх.

Спеша утром по делам, семейная пара вызвала «Яндекс.Такси». Несвежий вид водителя внушал подозрение, но время поджимало, вызывать другую машину было некогда, поэтому поехали на свой страх и риск.

Во время следования по оживлённым улицам, клиенты, к своему ужасу, заметили, как шофёр несколько раз «клюнул носом», что явно свидетельствовало о его предельной усталости.

Спустя какое-то время, таксист, уже не в состоянии бороться со сном, уронил голову на грудь и задремал. Только реакция мужа, сидевшего рядом с уснувшим водителем, спасла всех находившихся в «Яндекс.Такси» от возможных тяжёлых последствий.

Мужчина перехватил руль у шофёра и не позволил машине выехать в кювет или на полосу встречного движения. У проснувшегося таксиста от случившегося потрясения появилась бодрость и остаток пути прошёл без приключений.

Шокированная клиентка недоумевала, неужели таксист не прислушивался к своему состоянию и, наплевав на безопасность людей, решил заработать ещё. Почему руководство сервиса не следит за этим, передоверяя контроль самим водителям.

Продолжение... Что люкс, что эконом – все едино: «Яндекс.Такси» выдает «семерку» за Mercedes – сеть Какой бы тариф не был указан в заказе – приедет тот же видавший виды «жигуленок», жалуются клиенты. Выходит, любой клиент, сам того не подозревая, за свои деньги покупает билет на тот свет, доверяя жизнь бесконтрольному извозчику. Клиенты, которые едва не погибли из-за уснувшего шофёра, напомнили, что сон за рулём – одна из самых распространённых причин аварий на дорогах.

Недавно стало известно, что три основные службы такси собираются ввести единую систему контроля за усталостью и отдыха водителей, которая буде работать централизованно по всей стране.