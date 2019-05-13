«Колумбайн» вернулся? В Казани подросток с пистолетом взял в плен школьников

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Службы экстренного реагирования сделали все возможное, чтобы не допустить жертв.

В Казани подросток с пистолетом взял в плен школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Все случилось на уроке литературы, когда немного опоздавший школьник начал проявлять агрессию. На данный момент о количестве детей в заложниках информации нет. Известно, что происшествие развернулось в гимназии №7. На место оперативно прибыли сотрудники служб экстренного реагирования. Они выясняли мотивацию и требования подростка с пистолетом, чтобы предотвратить жертвы.

17-летний ученик десятого класса вскоре после начала своей преступной акции попал в руки полиции. О причинах такого поведения информации нет. В школе парню дают положительную характеристику.

Неужели «Колумбайн» вернулся? Вооруженный школьник вполне может оказаться последователем Эрика Харриса и Дилана Клиболда. Тогда, 20 апреля 1999 года старшеклассники запаслись стрелковым оружием и самодельными взрывчатками. Их действия унесли жизни 13 человек и еще 23 ранили. Происшествие настолько взбудоражило весь мир, что его отголоски слышны до сих пор.

Самым ярким примером такого опасного фанатизма для России стала трагедия в политехническом колледже в Керчи. 17 октября 2018 года подросток открыл стрельбу по всем, кто попадался ему на пути. Школьник переплюнул своих предполагаемых кумиров, убив 21 человек. Россия по сей день не может оправиться от трагедии, так как для страны подобные случаи вовсе не характерны.