«Жертв было бы меньше»: Ростовчанин винит высокие тарифы вызова газовой службы во взрыве жилого дома

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Взрывы газа случаются из-за высокой платы за вызов газовщика, который малоимущие семьи не могут себе позволить, считает житель Ростова.

Сегодня ночью, 12 мая, в двухэтажном жилом доме на Ленина, 35, в поселке Чистоозерный Каменском районе Ростовской области произошел взрыв газа. Погибших числится двое, среди них девятилетняя девочка, которая скончалась в карете скорой помощи. Есть несколько пострадавших. В здании частично рухнула крыша и специалисты проводят разбирательства, что же на самом деле произошло в ночь на 12 мая.

При этом события активно обсуждается в соцсетях и некоторые уже высказали свои догадки относительно произошедшего. Так, один ростовчанин винит высокие тарифы вызова газовой службы во взрыве жилого дома. По его мнению, «жертв было бы меньше», если бы банальный вызов газовщика не стоил 2,5 тысячи рублей, а ремонтные работы от 15 тысяч. Он считает, что прежде всего необходимо обратить на это должное внимание, так как малоимущие семьи попросту не могут себе порой позволить даже просто вызвать проверяющего и дело пускается на самотек. Вследствие этого – и человеческие жертвы.

Такая точка зрения имеет место быть, но стоит все-таки подождать официального заключения МЧС. Губернатор Ростовской области уже высказал свои соболезнования на этот счет и утвердил порядок получения компенсаций пострадавшими в аварии и семьями погибших.