Бросили умирать с голоду?: В Тамбове школьница осталась без еды и денег из-за ошибки банкомата

Сегодня, 16:16

Связи с родителями у 15-летней девочки нет, поэтому потеря последних 3 тысяч рублей ставит её в безвыходное положение.

Развитие технологий в банковской сфере сильно упростило в жизнь россиян. Вместе с тем отвечающие за деньги граждан машины порой дают сбой и лишают клиентов их денег. Как правило, банки после проверки средства возвращают, но на это требуется время. Зачастую это создаёт серьёзные неприятности гражданам, которые обычно теряют крупные суммы денег. Хуже всего, когда в таких случаях страдают люди, неспособные самостоятельно о себе позаботиться, в частности, дети. О подобной ситуации в сети сообщила сегодня 15-летняя девушка.

В Тамбове, где проживает школьница, она осталась без еды и денег из-за ошибки банкомата Сбербанка. Подросток пожаловалась на портале Banki.ru, что накануне машина «съела» её последние деньги в сумме 3 тысячи рублей. Родители, по словам несовершеннолетней, находятся за пределами города и связи с ними нет никакой. Таким образом, у неё не осталось денег даже на проезд, не говоря уже о продуктах питания.

В своём отзыве девушка посетовала на то, что не может добиться помощи от консультантов Сбербанка. Сотрудники финучреждения порываются оказать ей поддержку, но всякий раз меняются, из-за чего проблему решить не удаётся. В отчаянии школьница допустила, что ей никто не поможет и она так и останется без средств к существованию. Неужели подростка действительно бросили умирать с голоду?

Остаётся надеяться, что Сбербанк с его многолетним опытом и репутацией оперативно разберётся в ситуации и решит проблему оставшегося без взрослых ребёнка. Как правило, в таких ситуациях на рассмотрение уходит несколько дней. В комментариях пользователи уже посоветовали девушке обратиться за помощью в полицию.